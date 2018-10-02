Біля берегів Індонезії стався ще один сильний землетрус (відео)
Спочатку потужність землетрусу оцінили в 6,2 бала, але пізніше магнітуду було знижено до 5,9 бала.
Поблизу південного індонезійського острова Флорес стався землетрус з попередньою магнітудою 6,2 бала.
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Як повідомляє Reuters, епіцентр землетрусу розташований у 250 кілометрах від острова.
Пізніше магнітуда землетрусу була знижена до 5,9 бала. Негайних повідомлень про цунамі не надходило. Також не має інформації щодо жертв або збитків.
Як повідомляв УНІАН, 28 вересня біля Індонезії стався землетрус магнітудою 7,5 балів, який спровокував цунамі. В результаті стихійного лиха загинуло понад 800 людей.
В Індонезії стався новий землетрус
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