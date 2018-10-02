В Україні сьогодні місцями пройдуть дощі, на сході температура до +24° (карта)
Опади очікуються на півночі і сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 2 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +24°.
Погода на тиждень: в Україні дощі будуть змінюватися яскравим сонцем (карта)
На сході місцями пройде дощ, температура до +24°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +22°.
На заході України без опадів. Температура до +19°.
У північних областях пройдуть дощі. Температура до +18°. У центрі без опадів, температура до +20°.
За народним прогнозом, 2 жовтня - Трохима. Якщо бджоли старанно заліпили стільники воском чи прополісом, зима буде суворою; а коли злегка, то теплою.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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