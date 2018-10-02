Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +18°

08:30, 2 жовтня 2018
45
0

У столиці сьогодні буде хмарно.

У Києві сьогодні буде хмарно / фото УНІАН
У Києві сьогодні буде хмарно / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 2 жовтня в Києві без опадів, температура до +18°.

Погода на тиждень: в Україні дощі будуть змінюватися яскравим сонцем (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +18°, ввечері - до +12°. Вітер мінливий, до 3,5 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:57, а зайде у 18:37.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 2 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході до +24°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У західних областях України оголосили штормове попередження У західних областях України оголосили штормове попередження
В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході температура до +23° (карта) В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході температура до +23° (карта)
Погода на завтра: майже всю Україну накриють дощі (відеопрогноз) Погода на завтра: майже всю Україну накриють дощі (відеопрогноз)
Новорічна ніч в Україні буде холодною і безсніжною Новорічна ніч в Україні буде холодною і безсніжною
Синоптики попереджають про заморозки та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про заморозки та сильний вітер в Україні
У восьми областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека У восьми областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 1200 осіб Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 1200 осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
86 %
754 мм
3.9 м/с
4 %
Стрічка новин