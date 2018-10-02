Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 1200 осіб

09:42, 2 жовтня 2018
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Після потужних землетрусів, які сталися 28 вересня, уже зафіксовано 215 афтершоків.

Наслідки руйнівного землетрусу в Індонезії / REUTERS
Наслідки руйнівного землетрусу в Індонезії / REUTERS

1203 людини загинули в результаті землетрусу і цунамі в індонезійській провінції Центральний Сулавесі.

Біля берегів Індонезії стався ще один сильний землетрус

Наразі враховані тільки загиблі в адміністративному центрі провінції Палу і прилеглому районі Донггала, без двох інших постраждалих районів, передає Сіньхуа.

Інформація про жертв надійшла з чотирьох лікарень, трьох сіл, одного підрайону і поліцейської дільниці, а також мечеті в місті Палу. Відзначається, що після потужних землетрусів в Індонезії, які відбулися 28 вересня, вже зафіксовано 215 афтершоків.

Нагадаємо, від землетрусу найбільше постраждало місто Палу, багато районів якого перетворилися на руїни. Тут немає питної води, повідомляється про масові випадки мародерства.

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