Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 1200 осіб
Після потужних землетрусів, які сталися 28 вересня, уже зафіксовано 215 афтершоків.
1203 людини загинули в результаті землетрусу і цунамі в індонезійській провінції Центральний Сулавесі.
Біля берегів Індонезії стався ще один сильний землетрус
Наразі враховані тільки загиблі в адміністративному центрі провінції Палу і прилеглому районі Донггала, без двох інших постраждалих районів, передає Сіньхуа.
Інформація про жертв надійшла з чотирьох лікарень, трьох сіл, одного підрайону і поліцейської дільниці, а також мечеті в місті Палу. Відзначається, що після потужних землетрусів в Індонезії, які відбулися 28 вересня, вже зафіксовано 215 афтершоків.
Нагадаємо, від землетрусу найбільше постраждало місто Палу, багато районів якого перетворилися на руїни. Тут немає питної води, повідомляється про масові випадки мародерства.
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