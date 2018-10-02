У восьми областях України зберігається надзвичайна пожежна небезпека
Пожежна небезпека утримається до 4 жовтня.
Протягом 2-4 жовтня у восьми областях України зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.
Сьогодні в Києві без опадів, вдень температура до +18°
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"2-4 жовтня у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській та Черкаській областях переважатиме надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, практично весь тиждень в Україні буде тепло. У вівторок, 2 жовтня, на сході і півдні України місцями пройдуть дощі. На півдні температура до +21°.
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