Греція постраждала від шторму "Зобра": троє людей зникли безвісти (відео)

Три людини зникли безвісти після шторму "Зобра", який накрив декілька районів Греції.

Місцями всього за 24 години випало 140 мм опадів. Люди зникли на острові Евія, де шторм спричинив повінь, повідомляє Floodlist.

Через негоду в районі Фтіотида і на острові Евія оголосили надзвичайний стан. Також сильно постраждали кілька районів півострова Пелопоннес.

Пожежники отримали майже 2 тисячі дзвінків про допомогу: затопило будинки, сильний вітер повалив дерева, а деяких людей потрібно було евакуювати з автомобілів.

