Греція постраждала від шторму "Зобра": троє людей зникли безвісти (відео)

11:52, 2 жовтня 2018
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Затопило будинки, сильний вітер повалив дерева, а деяких людей потрібно було евакуювати з автомобілів.

Греція постраждала від шторму / REUTERS
Греція постраждала від шторму / REUTERS

Три людини зникли безвісти після шторму "Зобра", який накрив декілька районів Греції.

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Місцями всього за 24 години випало 140 мм опадів. Люди зникли на острові Евія, де шторм спричинив повінь, повідомляє Floodlist.

Через негоду в районі Фтіотида і на острові Евія оголосили надзвичайний стан. Також сильно постраждали кілька районів півострова Пелопоннес.

Пожежники отримали майже 2 тисячі дзвінків про допомогу: затопило будинки, сильний вітер повалив дерева, а деяких людей потрібно було евакуювати з автомобілів.

Нагадаємо, в результаті повеней у Нігері загинули 42 людини, більше 200 тис. осіб тією чи іншою мірою постраждали від стихії.

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