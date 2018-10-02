Греція постраждала від шторму "Зобра": троє людей зникли безвісти (відео)
Затопило будинки, сильний вітер повалив дерева, а деяких людей потрібно було евакуювати з автомобілів.
Три людини зникли безвісти після шторму "Зобра", який накрив декілька районів Греції.
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Місцями всього за 24 години випало 140 мм опадів. Люди зникли на острові Евія, де шторм спричинив повінь, повідомляє Floodlist.
Через негоду в районі Фтіотида і на острові Евія оголосили надзвичайний стан. Також сильно постраждали кілька районів півострова Пелопоннес.
Пожежники отримали майже 2 тисячі дзвінків про допомогу: затопило будинки, сильний вітер повалив дерева, а деяких людей потрібно було евакуювати з автомобілів.
Major #floods reported in Kaynarca, Sakarya, Marmara region, W #Turkey - expected under the torrential rainfall of the #medicane. Report: Asem Ayhan pic.twitter.com/nRF7YRLgIG— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 30 вересня 2018 р.
Нагадаємо, в результаті повеней у Нігері загинули 42 людини, більше 200 тис. осіб тією чи іншою мірою постраждали від стихії.
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