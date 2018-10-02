Тайфун "Трамі" в Японії: двоє людей загинули

12:55, 2 жовтня 2018
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Близько 400 тисяч сімей залишилися без електрики.

Японія постраждала від удару тайфуну "Трами" / REUTERS
Японія постраждала від удару тайфуну "Трами" / REUTERS

Тайфун "Трамі", який накрив берег японської префектури Вакаяма, викликав сильні дощі та вітер. У результаті двоє людей загинули, одна зникла безвісти, більше ста постраждали.

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Через розгул стихії в Токіо і сусідніх районах було зупинено рух метро і ряду залізничних гілок. Також близько 400 тис. сімей залишилися без електрики, передає Xinhua.

Очікується, що далі "Трамі" торкнеться деяких районів на сході і півночі Японії.

Нагадаємо, сильні дощі, які пройшли в північній провінції Таїланду Мехонгсоні, призвели до повеней і зсувів. Через розгул стихії дві людини загинули, семеро зникли безвісти.

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