Тайфун "Трамі" в Японії: двоє людей загинули

Близько 400 тисяч сімей залишилися без електрики.

Японія постраждала від удару тайфуну "Трами" / REUTERS

Тайфун "Трамі", який накрив берег японської префектури Вакаяма, викликав сильні дощі та вітер. У результаті двоє людей загинули, одна зникла безвісти, більше ста постраждали.

Читайте також Шторм "Алі": в Ірландії загинула жінка (відео)

Через розгул стихії в Токіо і сусідніх районах було зупинено рух метро і ряду залізничних гілок. Також близько 400 тис. сімей залишилися без електрики, передає Xinhua.

Очікується, що далі "Трамі" торкнеться деяких районів на сході і півночі Японії.

Нагадаємо, сильні дощі, які пройшли в північній провінції Таїланду Мехонгсоні, призвели до повеней і зсувів. Через розгул стихії дві людини загинули, семеро зникли безвісти.