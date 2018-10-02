Сніжний Новий рік і температурні "гойдалки": з'явився детальний прогноз погоди на зиму в Україні

По-справжньому засніжить в Україні з 28 грудня, й сніг затримається навіть на Новий рік.

Синоптик розповів, якою буде погода взимку / фото УНІАН

Перший сніг в Україні пройде вже на початку листопада, а сильні морози вдарять з кінця січня.

Синоптик Леонід Горбань розповів "Обозревателю", що в листопаді плюсова температура буде чергуватися з мінусовою весь місяць.

Грудень очікується зі ще більшими перепадами, говорить народний синоптик.

"Перші дні місяця зустрінуть нас мінусовою температурою в межах 2-4 градусів, після прийде потепління до 5 градусів тепла. Така температура буде коливатися майже до кінця грудня, з невеликими заморозками. І тільки 28 -31 числа повернеться мороз до 6 градусів", - сказав Горбань.

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У грудні місцями очікується дощ з мокрим снігом, а по-справжньому засніжить в Україні з 28 грудня, і сніг затримається навіть на Новий рік.

"1 січня очікується мінусова температура до 6 градусів зі снігом. Через кілька днів і до середини місяця буде плюсова температура до 4 градусів. Далі буде відбуватися поступове похолодання. Найсильніших морозів варто очікувати з 22 січня до -25 градусів", - заявив синоптик.

За словами Горбаня, лютий обіцяє причавити морозами.

"Місяць почнеться морозами 12-14 градусів, а до 10 числа температура впаде до - 25 градусів. Через два дні морози ослабнуть, і до 23 лютого температура буде коливатися в межах 5-7 градусів. У кінці місяця плюсова температура буде чергуватися з мінусовою", - говорить він.

Раніше метеорологи повідомляли, що зима цього року буде теплою і дощовою, проте в окремі дні варто чекати й 20-градусного морозу.