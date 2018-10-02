Синоптики попереджають про заморозки та сильний вітер в Україні
Завтра у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
У п'ятницю, 5 жовтня, в Україні очікується похолодання. Вночі майже по всій країні температура опуститься до 0-5°.
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Завтра, 3 жовтня, у західних областях вітер посилиться до 15-20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.
"3 жовтня в західних областях вранці та вдень пориви вітру 15-20 м/с. Вночі 5 жовтня в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в західних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повдомленні.
Нагадаємо, у вівторок, 2 жовтня, в Україні місцями пройдуть дощі, на сході температура до +24°.
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