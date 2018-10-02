Землетрус в Індонезії: кількість загиблих збільшилася до 1234 осіб

Рятувальники виявили тіла ще 34 людей.

В Індонезії продовжує збільшуватися кількість жертв землетрусу / REUTERS

На острові Сулавесі (Індонезія), де стався руйнівний землетрус, рятувальники знайшли під уламками однієї з церков тіла 34 студентів. Таким чином, кількість загиблих зросла до 1234 осіб.

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Загалом з табору при одній з церков у провінції Центральний Сулавесі безвісти зникли 86 студентів, повідомляє Euronews.

Серія потужних землетрусів сталася в Індонезії 28 вересня, викликавши цунамі, висота хвиль під час якого становила 3-5 метрів. Найбільше постраждало місто Палу, багато районів якого перетворилися на руїни.