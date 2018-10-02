Землетрус в Індонезії: кількість загиблих збільшилася до 1234 осіб
Рятувальники виявили тіла ще 34 людей.
На острові Сулавесі (Індонезія), де стався руйнівний землетрус, рятувальники знайшли під уламками однієї з церков тіла 34 студентів. Таким чином, кількість загиблих зросла до 1234 осіб.
Біля берегів Індонезії стався ще один сильний землетрус (відео)
Загалом з табору при одній з церков у провінції Центральний Сулавесі безвісти зникли 86 студентів, повідомляє Euronews.
Серія потужних землетрусів сталася в Індонезії 28 вересня, викликавши цунамі, висота хвиль під час якого становила 3-5 метрів. Найбільше постраждало місто Палу, багато районів якого перетворилися на руїни.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+12°... +6°
- Дніпро+17°... +8°
- Донецьк+22°... +8°
- Житомир+12°... +7°
- Запоріжжя+19°... +9°
- Івано-Франківськ+13°... +5°
- Київ+12°... +7°
- Кіровоград+16°... +6°
- Луганськ+23°... +8°
- Луцьк+12°... +5°
- Львів+10°... +5°
- Миколаїв+18°... +9°
- Одеса+19°... +8°
- Полтава+14°... +7°
- Рівне+11°... +5°
- Сімферополь+20°... +12°
- Суми+13°... +6°
- Тернопіль+11°... +5°
- Харків+16°... +7°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницький+12°... +5°
- Черкаси+15°... +6°
- Чернігів+12°... +6°
- Чернівці+16°... +8°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+21 °
Вологість:86 %
Тиск:754 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів:4 %
Схід:07:07
Захід18:49
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин