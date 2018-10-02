Синоптики обіцяють, що зима в Україні не буде морозною

15:40, 2 жовтня 2018
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Середньомісячні температури в зимовий сезон коливатимуться від 0 до -2 градусів.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

 В Україні не слід очікувати морозної зими, повідомила під час прес-конференції завідувач відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАНУ Вазіра Мартазінова.

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«Не слід очікувати морозної зими, але похолодання будуть. Найхолодніші періоди - це початок грудня, кінець грудня з температурою до -18 градусів і на початку січня до -16. От лютий не буде дуже холодним. Перша половина зими буде холоднішою», - сказала вона.

За словами Мартазінової, середньомісячні температури коливатимуться цієї зими в районі від 0 до -2 градусів.

"Якщо порівнювати цю зиму і минулу, то ця передбачається м'якша і швидше закінчиться ... Лише в окремі дні сніговий покрив з'являтиметься", - додала Мартазінова.

Також вона повідомила, що весна прогнозується рання і протримається до середини червня.

Як повідомляв УНІАН, з'явився детальний  прогноз погоди на зиму в Україні.

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