Погода на завтра: майже всю Україну накриють дощі (відеопрогноз)

16:30, 2 жовтня 2018
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Найтепліше буде на сході країни.

Завтра в Україні пройдуть дощі / УНІАН
Завтра в Україні пройдуть дощі / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня майже по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +23°.

Синоптики попереджають про заморозки та сильний вітер в Україні

На сході пройдуть дощі, місцями з грозами, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікують опади. Температура до +22°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +16°.

У північних також синоптики обіцяють опади. Температура до +15°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +20°.

За народним прогнозом, 3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - на холод; південний - на тепло, західний - на мокроту; західний - на хорошу погоду. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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