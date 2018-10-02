Погода на завтра: майже всю Україну накриють дощі (відеопрогноз)
Найтепліше буде на сході країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня майже по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +23°.
Синоптики попереджають про заморозки та сильний вітер в Україні
На сході пройдуть дощі, місцями з грозами, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікують опади. Температура до +22°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +16°.
У північних також синоптики обіцяють опади. Температура до +15°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +20°.
За народним прогнозом, 3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - на холод; південний - на тепло, західний - на мокроту; західний - на хорошу погоду. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+12°... +6°
- Дніпро+17°... +8°
- Донецьк+22°... +8°
- Житомир+12°... +7°
- Запоріжжя+19°... +9°
- Івано-Франківськ+13°... +5°
- Київ+12°... +7°
- Кіровоград+16°... +6°
- Луганськ+23°... +8°
- Луцьк+12°... +5°
- Львів+10°... +5°
- Миколаїв+18°... +9°
- Одеса+19°... +8°
- Полтава+14°... +7°
- Рівне+11°... +5°
- Сімферополь+20°... +12°
- Суми+13°... +6°
- Тернопіль+11°... +5°
- Харків+16°... +7°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницький+12°... +5°
- Черкаси+15°... +6°
- Чернігів+12°... +6°
- Чернівці+16°... +8°