У Києві завтра без опадів, температура до +15°
Завтра у столиці посилиться вітер.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 3 жовтня, у Києві без опадів, температура до +15°.
Синоптики попереджають про заморозки та сильний вітер в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +10°. Вітер західний та південно-західний, до 7,0 м/с.
Сонце в столиці зійде у 06:58, а зайде у 18:34.
Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня майже по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +23°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+12°... +6°
- Дніпро+17°... +8°
- Донецьк+22°... +8°
- Житомир+12°... +7°
- Запоріжжя+19°... +9°
- Івано-Франківськ+13°... +5°
- Київ+12°... +7°
- Кіровоград+16°... +6°
- Луганськ+23°... +8°
- Луцьк+12°... +5°
- Львів+10°... +5°
- Миколаїв+18°... +9°
- Одеса+19°... +8°
- Полтава+14°... +7°
- Рівне+11°... +5°
- Сімферополь+20°... +12°
- Суми+13°... +6°
- Тернопіль+11°... +5°
- Харків+16°... +7°
- Херсон+18°... +9°
- Хмельницький+12°... +5°
- Черкаси+15°... +6°
- Чернігів+12°... +6°
- Чернівці+16°... +8°
Віргінія, США
+ 21 °
Хмарно з проясненнямиПогода Стерлінг
Відчувається як:+21 °
Вологість:86 %
Тиск:754 мм
Вітер: 3.9 м/с
Ймовірність опадів:4 %
Схід:07:07
Захід18:49
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин