Новорічна ніч в Україні буде холодною і безсніжною

16:24, 2 жовтня 2018
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Снігу взимку буде менше, ніж минулого року.

Снігу на Новий рік в Україні не буде / Фото УНІАН
Снігу на Новий рік в Україні не буде / Фото УНІАН

Новорічна ніч в Україні прогнозується без снігу. Про це повідомила під час прес-конференції завідувач відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова.

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"У цілому, кінець грудня холодний, як і початок січня. Тобто, Новий рік буде холодним, але практично без опадів... Снігового покриву не треба чекати", - сказала вона.

За словами Мартазинової, у цілому в холодний сезон снігу буде небагато.

"Його буде менше цієї зими, ніж торік, і при цьому він буде зовсім іншого характеру. Це, в основному, мокрий сніг", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, за словами Мартазинової, майбутня зима не буде морозною, а середньомісячні температури коливатимуться від 0 до -2 градусів, при цьому в кінці грудня-початку січня прогнозуються короткочасні морози до -18 градусів.

За прогнозами синоптика Леоніда Горбаня, в Україні заснежит з 28 грудня, і сніг затримається навіть на Новий рік.

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