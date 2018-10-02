Новорічна ніч в Україні буде холодною і безсніжною
Снігу взимку буде менше, ніж минулого року.
Новорічна ніч в Україні прогнозується без снігу. Про це повідомила під час прес-конференції завідувач відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова.
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"У цілому, кінець грудня холодний, як і початок січня. Тобто, Новий рік буде холодним, але практично без опадів... Снігового покриву не треба чекати", - сказала вона.
За словами Мартазинової, у цілому в холодний сезон снігу буде небагато.
"Його буде менше цієї зими, ніж торік, і при цьому він буде зовсім іншого характеру. Це, в основному, мокрий сніг", - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, за словами Мартазинової, майбутня зима не буде морозною, а середньомісячні температури коливатимуться від 0 до -2 градусів, при цьому в кінці грудня-початку січня прогнозуються короткочасні морози до -18 градусів.
За прогнозами синоптика Леоніда Горбаня, в Україні заснежит з 28 грудня, і сніг затримається навіть на Новий рік.
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