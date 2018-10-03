В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході температура до +23° (карта)
Опади очікуються практично по всій країні.
Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня майже по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +23°.
Новорічна ніч в Україні буде холодною і безсніжною
На сході пройдуть дощі, місцями з грозами, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікують опади. Температура до +22°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +16°.
У північних також синоптики обіцяють опади. Температура до +15°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +20°.
За народним прогнозом, 3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроти; західний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+11°... +3°
- Дніпро+12°... +5°
- Донецьк+15°... +4°
- Житомир+10°... +4°
- Запоріжжя+13°... +6°
- Івано-Франківськ+14°... +1°
- Київ+11°... +3°
- Кіровоград+12°... +4°
- Луганськ+15°... +6°
- Луцьк+12°... +3°
- Львів+11°... +2°
- Миколаїв+14°... +6°
- Одеса+16°... +3°
- Полтава+11°... +4°
- Рівне+12°... +3°
- Сімферополь+16°... +5°
- Суми+11°... +3°
- Тернопіль+12°... +2°
- Харків+10°... +4°
- Херсон+15°... +6°
- Хмельницький+12°... +3°
- Черкаси+12°... +2°
- Чернігів+10°... +2°
- Чернівці+15°... +3°