В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході температура до +23° (карта)

08:10, 3 жовтня 2018
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Опади очікуються практично по всій країні.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня майже по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +23°.

Новорічна ніч в Україні буде холодною і безсніжною

На сході пройдуть дощі, місцями з грозами, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікують опади. Температура до +22°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +16°.

У північних також синоптики обіцяють опади. Температура до +15°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +20°.

Прогноз на 3 жовтня / УНІАН
Прогноз на 3 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроти; західний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.

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