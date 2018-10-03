В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході температура до +23° (карта)

Опади очікуються практично по всій країні.

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Згідно з даними Погода УНІАН, 3 жовтня майже по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +23°.

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На сході пройдуть дощі, місцями з грозами, температура до +23°. Жителів південних регіонів очікують опади. Температура до +22°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +16°.

У північних також синоптики обіцяють опади. Температура до +15°. У центрі місцями пройдуть дощі, температура до +20°.

Прогноз на 3 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 3 жовтня - Євстахія. На Євстафія примічай вітер: північний - до холоду; південний - до тепла, західний - до мокроти; західний - до хорошої погоди. На Євстафія туман і тепло, летить довге павутиння - очікується сприятлива осінь.

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