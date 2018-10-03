У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +15°

08:30, 3 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +10°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 3 жовтня, у Києві без опадів, температура до +15°.

Новорічна ніч в Україні буде холодною і безсніжною

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +15°, ввечері - до +10°. Вітер західний та південно-західний, до 7,0 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 06:58, а зайде у 18:34.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня майже по всій Україні пройдуть дощі, на сході до +23°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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