У західних областях України оголосили штормове попередження
Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Сьогодні, 3 жовтня, на заході України очікується сильний вітер.
В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході температура до +23° (карта)
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Нагадаємо, у п'ятницю, 5 жовтня, в Україні очікується похолодання. Вночі майже по всій країні температура опуститься до 0-5°.
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