У західних областях України оголосили штормове попередження

09:32, 3 жовтня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Сьогодні, 3 жовтня, на заході України очікується сильний вітер.

В Україні сьогодні пройдуть дощі, на сході температура до +23° (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, у Волинській, Львівській, Закарпатській, Рівненській, Тернопільській, Івано-Франківській, Хмельницькій та Чернівецькій областях вранці та вдень очікуються пориви вітру 15-20 м/с. 

На заході України очікується сильний вітер / Укргідрометцентр
На заході України очікується сильний вітер / Укргідрометцентр

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 жовтня, в Україні очікується похолодання. Вночі майже по всій країні температура опуститься до 0-5°. 

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