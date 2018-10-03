Сніжна та морозна: синоптики зробили прогноз на новорічну ніч в Україні (відео)

10:43, 3 жовтня 2018
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Очікується, що січень і лютий будуть теплішими, ніж грудень.

Новий рік в Україні буде морозним і сніжним / фото УНІАН
Новий рік в Україні буде морозним і сніжним / фото УНІАН

Новий рік в Україні пройде зі снігом і холодною погодою - вночі стовпчики термометра опустяться до -18 градусів.

Сніжний Новий рік і температурні "гойдалки": з'явився детальний прогноз погоди на зиму в Україні

Докладний прогноз погоди на свята зробили метеорологи, йдеться в сюжеті ТСН.

Втім, таких холодних днів взимку буде небагато. Температура повинна коливатися в районі 0-2 градусів морозу.

А ось перші заморозки вдарять уже у другій половині жовтня: температура впаде до -8 градусів вночі. Перший сніг очікується в кінці листопада.

Мороз протримається недовго, на початку грудня температура почне зростати. Проте в кінці місяця знову відбудеться різке похолодання, яке припаде якраз на кілька святкових днів.

За прогнозами синоптиків, січень і лютий повинні бути більш сухими і теплими, ніж грудень.

Раніше завідувачка відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України і НАН Вазіра Мартазінова повідомила, що в Україні не слід чекати морозної зими.

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