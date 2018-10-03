Вересень-2018 став найбільш посушливим в історії Австралії

11:53, 3 жовтня 2018
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За місяць випало всього 5,2 мм опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Вересень 2018 року став найбільш сухим в Австралії за всю історію країни, а також другим за найбільш посушливим місяцем після квітня 1902 року.

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За місяць в Австралії випало всього 5,2 мм опадів, передає Сіньхуа з посиланням на Бюро метеорології Австралії.

Через посуху в штаті Новий Південний Уельс зимові врожаї скоротилися на 46% порівняно з аналогічним періодом минулого року. У штатах Квінсленд та Вікторія врожайність також впала.

Відсутність опадів також збільшила можливість виникнення лісових пожеж. Адміністрації різних територій порекомендували місцевим жителям підготуватися до цієї ситуації.

Нагадаємо, на півночі Чехії в місті Дечин через спеку різко опустився рівень води на Ельбі. Тепер там можна побачити величезний "камінь голоду" зі зловісним гравіюванням.

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