В Україну суне похолодання: синоптики попереджають про заморозки

12:52, 3 жовтня 2018
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Очікується похолодання до -5°.

До України йдуть замрозки / tvc.ru
До України йдуть замрозки / tvc.ru

Прогноз погоди на п'ятницю, 5 жовтня, майже по всій Україні похолодає. Очікуються заморозки на ґрунті та місцями в повітрі до -5°.

У західних областях України оголосили штормове попередження

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вночі 5 жовтня похолодання в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в західних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди в Україні на новорічну ніч. Очікується, що свято пройде зі снігом і холодною погодою - вночі стовпчики термометра опустяться до -18 градусів.

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