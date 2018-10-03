В Україну суне похолодання: синоптики попереджають про заморозки
Очікується похолодання до -5°.
Прогноз погоди на п'ятницю, 5 жовтня, майже по всій Україні похолодає. Очікуються заморозки на ґрунті та місцями в повітрі до -5°.
У західних областях України оголосили штормове попередження
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вночі 5 жовтня похолодання в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в західних областях місцями і в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, синоптики зробили прогноз погоди в Україні на новорічну ніч. Очікується, що свято пройде зі снігом і холодною погодою - вночі стовпчики термометра опустяться до -18 градусів.
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