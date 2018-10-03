В Україні знову випав сніг (фото, відео)

Гору Піп Іван Чорногірський, яка розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей, знову замело снігом.

У Карпатах сьогодні також сильний туман / Мukachevo.net

В Карпатах знову йде сніг. Таку погоду зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський, яка розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Про це повідомляє Мukachevo.net.

Саме там знаходиться Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Як зазначають рятувальники, станом на 9:15 год на горі хмарно. Падає невеликий сніг, вітер південно-західний 10-11 м / с. Температура повітря -4 ° С.

Як повідомляв УНІАН, синоптики обіцяють, що зима в Україні не буде морозною.