В Україні знову випав сніг (фото, відео)
Гору Піп Іван Чорногірський, яка розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей, знову замело снігом.
В Карпатах знову йде сніг. Таку погоду зафіксували на горі Піп Іван Чорногірський, яка розташована на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей.
Про це повідомляє Мukachevo.net.
Саме там знаходиться Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост. Як зазначають рятувальники, станом на 9:15 год на горі хмарно. Падає невеликий сніг, вітер південно-західний 10-11 м / с. Температура повітря -4 ° С.
Як повідомляв УНІАН, синоптики обіцяють, що зима в Україні не буде морозною.
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