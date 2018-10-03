Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 1400 осіб (фоторепортаж)

14:24, 3 жовтня 2018
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Тисячі людей все ще числяться зниклими безвісти.

Землетрус зруйнував місто Палу / REUTERS
Землетрус зруйнував місто Палу / REUTERS

За останніми даними, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули 1407 осіб.

Індонезію після потужного землетрусу накрило цунамі

Місцеві чиновники кажуть, що поки не можна повністю оцінити масштаб катастрофи, адже тисячі людей все ще числяться зниклими безвісти, повідомляє The Washington Post.

Найбільше постраждало місто Палу, з якого евакуювали понад 70 тисяч осіб. Тут повністю зруйнована берегова лінія, а човни та вантажні контейнери винесло на сушу.

Понад 2700 осіб отримали травми і потрапили до лікарні. Проте в лікарні немає палива і води.

Близько 29 країн запропонували свою допомогу Індонезії в боротьбі з наслідками землетрусу і цунамі. Приміром, представники Сінгапуру та Японії вирушать до постраждалих регіонів, щоб допомогти тим, хто вижив.

Нагадаємо, 2 жовтня поблизу південного індонезійського острова Флорес стався землетрус з попередньою магнітудою 6,2 бала.

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