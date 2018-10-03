Число жертв землетрусу і цунамі в Індонезії перевищило 1400 осіб (фоторепортаж)

Тисячі людей все ще числяться зниклими безвісти.

Землетрус зруйнував місто Палу / REUTERS

За останніми даними, у результаті землетрусу і цунамі на індонезійському острові Сулавесі загинули 1407 осіб.

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Місцеві чиновники кажуть, що поки не можна повністю оцінити масштаб катастрофи, адже тисячі людей все ще числяться зниклими безвісти, повідомляє The Washington Post.

Найбільше постраждало місто Палу, з якого евакуювали понад 70 тисяч осіб. Тут повністю зруйнована берегова лінія, а човни та вантажні контейнери винесло на сушу.

Понад 2700 осіб отримали травми і потрапили до лікарні. Проте в лікарні немає палива і води.

Близько 29 країн запропонували свою допомогу Індонезії в боротьбі з наслідками землетрусу і цунамі. Приміром, представники Сінгапуру та Японії вирушать до постраждалих регіонів, щоб допомогти тим, хто вижив.

Нагадаємо, 2 жовтня поблизу південного індонезійського острова Флорес стався землетрус з попередньою магнітудою 6,2 бала.