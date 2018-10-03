Новий удар стихії: в Індонезії після землетрусу і цунамі прокинувся вулкан (відео)

Вулкан викинув стовп чорного диму на висоту 6000 метрів.

В Індонезії, почав вивергатися вулкан / REUTERS

На острові Сулавесі в Індонезії після землетрусу і цунамі прокинувся вулкан Сопутан.

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Вулкан викинув стовп чорного диму на висоту 6000 метрів. Евакуацію поки не оголошують, але місцевих попереджають, щоб трималися подалі від вулкана, йдеться в сюжеті ТСН.

Острів Сулавели досі не оговтався від землетрусу 28 вересня і цунамі, що послідувало за ним. За останніми даними, через удари стихії загинули понад 1400 осіб.