Погода на завтра: в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)

На півдні і сході температура до +17°.

Завтра в Україні похолодає / the-city.kiev

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 жовтня, майже по всій Україні похолодає, у західних і північних областях місцями пройдуть дощі.

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На сході без опадів, температура до +17°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +15°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +12°. У центрі без опадів, температура до +13°.

За народним прогнозом, 4 жовтня - Кіндрата. Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. Різкий північний вітер - до холодної зими.

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