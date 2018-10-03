Погода на завтра: в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (відеопрогноз)
На півдні і сході температура до +17°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 жовтня, майже по всій Україні похолодає, у західних і північних областях місцями пройдуть дощі.
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На сході без опадів, температура до +17°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.
На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +15°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +12°. У центрі без опадів, температура до +13°.
За народним прогнозом, 4 жовтня - Кіндрата. Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. Різкий північний вітер - до холодної зими.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 4 жовтня
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