У Києві завтра без опадів, температура до +12°

17:00, 3 жовтня 2018
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У столиці 4 жовтня похолодає.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН
У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня в Києві без опадів, температура до +12°.

В Україну суне похолодання: синоптики попереджають про заморозки

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 8,7 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 07:00, а зайде у 18:32.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 жовтня, майже по всій Україні похолодає, в західних і північних областях місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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