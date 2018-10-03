У Києві завтра без опадів, температура до +12°

У столиці 4 жовтня похолодає.

У Києві завтра без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня в Києві без опадів, температура до +12°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 8,7 м/сек.

Сонце в столиці зійде у 07:00, а зайде у 18:32.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 жовтня, майже по всій Україні похолодає, в західних і північних областях місцями пройдуть дощі.

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