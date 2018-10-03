У Києві оголосили штормове попередження на 3-4 жовтня

Завтра пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Киян попереджають про сильний вітер / Югополис

Протягом 3-4 жовтня у Києві очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Так, до кінця кінця дня 3 жовтня та протягом доби 4 жовтня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз погоди у Києві на 4 жовтня. Очікується мінлива хмарність. Вночі та вранці місцями невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 11-13°.

Нагадаємо, у п'ятницю, 5 жовтня, майже по всій Україні похолодає. Очікуються заморозки на ґрунті та місцями в повітрі до -5°.