Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

08:11, 4 жовтня 2018
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Опади очікуються на півночі і заході.

Сьогодні в Україні похолодає / УНІАН
Сьогодні в Україні похолодає / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 4 жовтня, майже по всій Україні похолодає, у західних і північних областях місцями пройдуть дощі.

У Києві оголосили штормове попередження на 3-4 жовтня

На сході без опадів, температура до +17°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України місцями пройдуть дощі. Температура до +15°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +12°. У центрі без опадів, температура до +13°.

Прогноз на 4 жовтня / УНІАН
Прогноз на 4 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 4 жовтня, Кіндрата. Погода цього дня протримається без змін чотири тижні. Різкий північний вітер - на холодну зиму.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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