У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +12°

08:30, 4 жовтня 2018
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Сьогодні в столиці очікується сильний вітер.

Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН
Сьогодні в Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня в Києві без опадів, температура до +12°.

У Києві оголосили штормове попередження на 3-4 жовтня

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 8,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 07:00, а зайде у 18:32.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 жовтня, майже по всій Україні похолодає, в західних і північних областях місцями пройдуть дощі.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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