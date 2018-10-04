У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +12°
Сьогодні в столиці очікується сильний вітер.
Згідно з даними Погода УНІАН, 4 жовтня в Києві без опадів, температура до +12°.
У Києві оголосили штормове попередження на 3-4 жовтня
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +12°, ввечері +8°. Вітер західний та північно-західний, до 8,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:00, а зайде у 18:32.
Як повідомляв УНІАН, у четвер, 4 жовтня, майже по всій Україні похолодає, в західних і північних областях місцями пройдуть дощі.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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