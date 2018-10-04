До України прийшло похолодання: із заморозками і штормовим вітром

09:33, 4 жовтня 2018
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Сьогодні по всій країні очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Українців попереджають про сильний вітер / УНІАН
Українців попереджають про сильний вітер / УНІАН

Сьогодні, 4 жовтня, по всій Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +12°

Прогноз погоди на 4 жовтня. У всіх областях України пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

 Також сьогодні у західних областях місцями на поверхні ґрунту, в Карпатах і в повітрі заморозки 0-5°. Вночі 5-6 жовтня по всій Україні на поверхні ґрунту та місцями в повітрі похолодає до 0-5°.

Нагадаємо, у четвер, 4 жовтня, майже по всій Україні похолодає, у західних і північних областях місцями пройдуть дощі.

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