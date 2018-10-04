У Карпатах намело півметра снігу (фото)

10:37, 4 жовтня 2018
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Сьогодні вранці в горах продовжував іти сніг.

Сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.
Сніг випав на горі Піп Іван Чорногірський / Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост в Facebook.

На горі Піп Іван Чорногірський (2020,5 м над рівнем моря) на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей випало до півметра снігу. Вранці у четвер, 4 жовтня в горах продовжував іти сніг.

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Про це повідомляється на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста в Facebook.

"Станом на 09:00 04.10.2018 в р. Піп Іван Чорногірський хмарно, сніг, видимість до 50 м, вітер південно-західний, 13 м/с, Температура повітря -4°С. Вище зони лісу дороги і стежки майже не проглядаються. Сніговий покрив до 0,5 м", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вчора на горі Піп Іван Чорногірський знову випав сніг.

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