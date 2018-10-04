У США зросла кількість жертв урагану "Флоренс"

Загинули 49 людей.

Наслідки урагану "Флоренс" в США / REUTERS

Кількість жертв урагану "Флоренс" в США збільшилася ще на два. Таким чином, через ураган загинули 49 людей.

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Останніми жертвами стали два жителя штату Північна Кароліна. Про це повідомила канцелярія губернатора штату, повідомляє Xinhua.

Загалом у Північній Кароліні через ураган загинули 39 осіб, у штатах Південна Кароліна і Вірджинія загинули 9 та 1 особа відповідно.

"Флоренс" досяг штату Північна Кароліна 14 вересня, пізніше діставшись до Південної Кароліни. Вулиці прибережних міст залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч осіб