У США зросла кількість жертв урагану "Флоренс"

10:44, 4 жовтня 2018
74
0

Загинули 49 людей.

Наслідки урагану "Флоренс" в США / REUTERS
Наслідки урагану "Флоренс" в США / REUTERS

Кількість жертв урагану "Флоренс" в США збільшилася ще на два. Таким чином, через ураган загинули 49 людей.

Буревій на західній Україні поваливши дерева (фото)

Останніми жертвами стали два жителя штату Північна Кароліна. Про це повідомила канцелярія губернатора штату, повідомляє Xinhua.

Загалом у Північній Кароліні через ураган загинули 39 осіб, у штатах Південна Кароліна і Вірджинія загинули 9 та 1 особа відповідно.

"Флоренс" досяг штату Північна Кароліна 14 вересня, пізніше діставшись до Південної Кароліни. Вулиці прибережних міст залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч осіб

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Індонезії не припиняються пошуки людей, які вижили внаслідок землетрусу і цунамі (відео) В Індонезії не припиняються пошуки людей, які вижили внаслідок землетрусу і цунамі (відео)
У Києві завтра без опадів, температура вдень до +13° У Києві завтра без опадів, температура вдень до +13°
Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
У Хмельницькому вирувала негода: сильний вітер повалив дерева У Хмельницькому вирувала негода: сильний вітер повалив дерева
До України прийшло похолодання: із заморозками і штормовим вітром До України прийшло похолодання: із заморозками і штормовим вітром
У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +12° У Києві сьогодні без опадів, вдень температура до +12°
У Києві завтра без опадів, температура до +12° У Києві завтра без опадів, температура до +12°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
765 мм
3.8 м/с
1 %
Стрічка новин