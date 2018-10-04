У США зросла кількість жертв урагану "Флоренс"
Загинули 49 людей.
Кількість жертв урагану "Флоренс" в США збільшилася ще на два. Таким чином, через ураган загинули 49 людей.
Буревій на західній Україні поваливши дерева (фото)
Останніми жертвами стали два жителя штату Північна Кароліна. Про це повідомила канцелярія губернатора штату, повідомляє Xinhua.
Загалом у Північній Кароліні через ураган загинули 39 осіб, у штатах Південна Кароліна і Вірджинія загинули 9 та 1 особа відповідно.
"Флоренс" досяг штату Північна Кароліна 14 вересня, пізніше діставшись до Південної Кароліни. Вулиці прибережних міст залило морською водою, і без світла залишилися щонайменше 80 тисяч осіб
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +4°
- Дніпро+13°... +4°
- Донецьк+14°... 0°
- Житомир+14°... +5°
- Запоріжжя+14°... +5°
- Івано-Франківськ+16°... +1°
- Київ+14°... +5°
- Кіровоград+14°... +2°
- Луганськ+11°... 0°
- Луцьк+16°... +5°
- Львів+15°... +4°
- Миколаїв+16°... +5°
- Одеса+17°... +5°
- Полтава+11°... +5°
- Рівне+16°... +5°
- Сімферополь+14°... +5°
- Суми+10°... +3°
- Тернопіль+14°... +4°
- Харків+10°... +3°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницький+15°... +4°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+14°... +5°
- Чернівці+17°... +4°
Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+25 °
Вологість:77 %
Тиск:765 мм
Вітер: 3.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:09
Захід18:46
Фаза місяця:
Стрічка новин