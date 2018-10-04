У канадському місті Калгарі випала рекордна кількість снігу (фото, відео)

11:50, 4 жовтня 2018
378
0

Сніговий шторм призвів до численних заторів і ДТП.

Канаду снігопад накрив / twitter.com/RobParkhill
Канаду снігопад накрив / twitter.com/RobParkhill

Ранній снігопад приніс в канадську провінцію Альберта більше 30 см опадів. Сніг у жовтні для цієї місцевості не рідкість, проте не в такій кількості.

В Україні знову випав сніг (фото, відео)

У місті Калгарі всього за день 2 жовтня випало майже 30,5 см снігу, що стало рекордом для цього місяця, повідомляє The Washington Post.

По всій провінції за кілька днів випало до 45 см снігу. Такий сніговий шторм призвів до численних заторів та ДТП, громадський транспорт збився з графіку.

Відзначається, що раділи завірюсі тільки тварини: собаки місцевих жителів і панди із зоопарку Калгарі.

Нагадаємо, понад 1600 осіб, серед яких багато іноземців, через сильний снігопад застрягли в горах в індійському штаті Хімачал-Прадеш.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Карпати замело снігом: в горах утворилися півметрові замети (відео) Карпати замело снігом: в горах утворилися півметрові замети (відео)
В Індонезії не припиняються пошуки людей, які вижили внаслідок землетрусу і цунамі (відео) В Індонезії не припиняються пошуки людей, які вижили внаслідок землетрусу і цунамі (відео)
Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку у п'яти областях України Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку у п'яти областях України
У США зросла кількість жертв урагану "Флоренс" У США зросла кількість жертв урагану "Флоренс"
У Карпатах намело півметра снігу (фото) У Карпатах намело півметра снігу (фото)
До України прийшло похолодання: із заморозками і штормовим вітром До України прийшло похолодання: із заморозками і штормовим вітром
У Києві завтра без опадів, температура до +12° У Києві завтра без опадів, температура до +12°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
77 %
765 мм
3.8 м/с
1 %
Стрічка новин