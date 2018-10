У канадському місті Калгарі випала рекордна кількість снігу (фото, відео)

Ранній снігопад приніс в канадську провінцію Альберта більше 30 см опадів. Сніг у жовтні для цієї місцевості не рідкість, проте не в такій кількості.

У місті Калгарі всього за день 2 жовтня випало майже 30,5 см снігу, що стало рекордом для цього місяця, повідомляє The Washington Post.

По всій провінції за кілька днів випало до 45 см снігу. Такий сніговий шторм призвів до численних заторів та ДТП, громадський транспорт збився з графіку.

Відзначається, що раділи завірюсі тільки тварини: собаки місцевих жителів і панди із зоопарку Калгарі.

Early winter is perfect for panda playtime! Our cubs, Jia Panpan & Jia Yueyue's had a fun romp through the snow drifts this morning. Come visit them in the outdoor habitat of Panda Passage! ?❄️ pic.twitter.com/b7qfl3H5am

Here's a look going up #BowTrail this morning. A few cars already stuck on the hill including a city bus. The roads are quite slick this morning, use caution, and take your time. We have full updates on the morning commute live on @CTVMorningYYC#yyc#yyctraffic#yycroadspic.twitter.com/Rt5mZJY08G