У канадському місті Калгарі випала рекордна кількість снігу (фото, відео)
Сніговий шторм призвів до численних заторів і ДТП.
Ранній снігопад приніс в канадську провінцію Альберта більше 30 см опадів. Сніг у жовтні для цієї місцевості не рідкість, проте не в такій кількості.
В Україні знову випав сніг (фото, відео)
У місті Калгарі всього за день 2 жовтня випало майже 30,5 см снігу, що стало рекордом для цього місяця, повідомляє The Washington Post.
По всій провінції за кілька днів випало до 45 см снігу. Такий сніговий шторм призвів до численних заторів та ДТП, громадський транспорт збився з графіку.
Відзначається, що раділи завірюсі тільки тварини: собаки місцевих жителів і панди із зоопарку Калгарі.
Early winter is perfect for panda playtime! Our cubs, Jia Panpan & Jia Yueyue's had a fun romp through the snow drifts this morning. Come visit them in the outdoor habitat of Panda Passage! ?❄️ pic.twitter.com/b7qfl3H5am— Calgary Zoo (@calgaryzoo) 2 жовтня 2018 р.
Hey @nenshi I think this calls for #yycsnowpupspic.twitter.com/0GywXaytNS— muggs (@BitsofMeg) 2 жовтня 2018 р.
Here's a look going up #BowTrail this morning. A few cars already stuck on the hill including a city bus. The roads are quite slick this morning, use caution, and take your time. We have full updates on the morning commute live on @CTVMorningYYC#yyc#yyctraffic#yycroadspic.twitter.com/Rt5mZJY08G— Mark Villani (@CTVMarkVillani) 2 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, понад 1600 осіб, серед яких багато іноземців, через сильний снігопад застрягли в горах в індійському штаті Хімачал-Прадеш.
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