У Хмельницькому вирувала негода: сильний вітер повалив дерева
Погода у Хмельницькому раптово зіпсувалася.
Увечері 3 жовтня погода у Хмельницькому раптово зіпсувалася: почався дощ, який супроводжувався сильним вітром.
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Так, від поривів вітру впала величезна гілка з дерева на перехресті вулиці Прибузької та Старокостянтинівського шосе. Повалилась вона прямо на проїжджу частину. На щастя, гілка не придавила жодного автомобіля, повідомляє vsim.ua.
Також біля торговельно-розважального центру "Оазис" з фасаду впали букви з вивіски на автомобіль.
Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, по всій Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
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