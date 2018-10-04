У Хмельницькому вирувала негода: сильний вітер повалив дерева

Погода у Хмельницькому раптово зіпсувалася.

Пориви вітру у Хмельницькому зривали гілки з дерев / vsim.ua

Увечері 3 жовтня погода у Хмельницькому раптово зіпсувалася: почався дощ, який супроводжувався сильним вітром.

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Так, від поривів вітру впала величезна гілка з дерева на перехресті вулиці Прибузької та Старокостянтинівського шосе. Повалилась вона прямо на проїжджу частину. На щастя, гілка не придавила жодного автомобіля, повідомляє vsim.ua.

Також біля торговельно-розважального центру "Оазис" з фасаду впали букви з вивіски на автомобіль.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, по всій Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.