Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку у п'яти областях України

14:19, 4 жовтня 2018
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Пожежна небезпека утримається 4-5 жовтня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом 4-5 жовтня у п'яти областях України очікується пожежна небезпека надзвичайного рівня.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"4-5 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 4 жовтня, по всій Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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