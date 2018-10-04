Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

15:28, 4 жовтня 2018
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На вихідних температура підніметься до +16...+18 градусів.

На вихідних до України повернеться тепло / УНІАН
На вихідних до України повернеться тепло / УНІАН

Завтра, 5 жовтня, в Україні зберігатиметься прохолодна погода, а на вихідних очікується потепління.

Сьогодні в Україні похолодає, місцями пройдуть дощі (карта)

Найближчими днями по всій країні буде сухо та сонячно. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

"У денні години завтра буде свіжувато, лише +9...+14 градусів, на заході та півдні +13...+16 градусів. Вітер 5 жовтня очікується північно-західний з переходом вихідними на південно-західний, 5-12 метрів на секуду", - пише вона.

За словами Діденко, на вихідних в Україні відчутно потепліє. Зокрема, у Києві очікується +16...+18 градусів.

Нагадаємо, 4 жовтня по всій Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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