Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
На вихідних температура підніметься до +16...+18 градусів.
Завтра, 5 жовтня, в Україні зберігатиметься прохолодна погода, а на вихідних очікується потепління.
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Найближчими днями по всій країні буде сухо та сонячно. Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.
"У денні години завтра буде свіжувато, лише +9...+14 градусів, на заході та півдні +13...+16 градусів. Вітер 5 жовтня очікується північно-західний з переходом вихідними на південно-західний, 5-12 метрів на секуду", - пише вона.
За словами Діденко, на вихідних в Україні відчутно потепліє. Зокрема, у Києві очікується +16...+18 градусів.
Нагадаємо, 4 жовтня по всій Україні очікується сильний вітер, оголошено штормове попередження.
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