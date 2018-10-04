Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, температура до +17° (відеопрогноз)
Найтепліше буде на заході і півдні країни.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня в Україні без опадів, температура до +17°.
До України прийшло похолодання: із заморозками і штормовим вітром
На сході без опадів, температура до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.
На заході України місцями без опадів. Температура до +17°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +14°. У центрі без опадів, температура до +14°.
За народним прогнозом, 5 жовтня - Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; якщо ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 5 жовтня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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