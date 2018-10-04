Прогноз погоди на завтра: в Україні без опадів, температура до +17° (відеопрогноз)

16:30, 4 жовтня 2018
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Найтепліше буде на заході і півдні країни.

Завтра в Україні без опадів / УНІАН
Завтра в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня в Україні без опадів, температура до +17°.

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На сході без опадів, температура до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України місцями без опадів. Температура до +17°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +14°. У центрі без опадів, температура до +14°.

За народним прогнозом, 5 жовтня - Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; якщо ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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