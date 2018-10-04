У Києві завтра без опадів, температура вдень до +13°

17:00, 4 жовтня 2018
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Ввечері у столиці до +9°.

У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt
У Києві завтра без опадів / photographers.ua, jDtnt

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 жовтня, у Києві без опадів, температура до +13°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +9°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.

Сонце в столиці зійде у 07:01, а зайде в 18:30.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в Україні без опадів, температура до +17°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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