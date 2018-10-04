В Індонезії не припиняються пошуки людей, які вижили внаслідок землетрусу і цунамі (відео)

За останніми даними, жертвами стихії стали понад 1400 осіб. Понад 100 зникли безвісти.

В Індонезії не припиняються пошуки людей, які вижили унаслідок стихійного лиха - землетрусу і цунамі, що сталися 28 вересня.

У середу на острові Сулавесі під завалами храму рятувальники виявили тіла 35 школярів. Всього в дитячому центрі з вивчення біблії на момент трагедії знаходилися 86 дітей.

За останніми даними, жертвами стихії стали понад 1400 осіб. Понад 100 зникли безвісти.