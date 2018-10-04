Карпати замело снігом: в горах утворилися півметрові замети (відео)
Хурделить тільки у високогір'ї, зокрема - на горі Піп Іван. Там тримається мороз.
Карпати замело: в горах утворилися півметрові снігові кучугури
Карпати замело снігом - в горах утворилися півметрові замети.
Про це йдеться у сюжеті ТСН. Хурделить тільки у високогір'ї, зокрема - на горі Піп Іван. Там тримається мороз. Стежки позамітало, а, оскільки сніг падає й досі, видимість дуже погана.
У канадському місті Калгарі випала рекордна кількість снігу (фото, відео)
Надзвичайники попереджають туристів: у гори вирушати лиш зі спеціальним спорядженням і обов'язково реєструватись у пошуково-рятувальних пунктах.
Раніше повідомлялося, що у Карпатах намело 10-сантиметровий сніговий настил.
Читайте також
Погода в Україні
- Вінниця+14°... +4°
- Дніпро+13°... +4°
- Донецьк+14°... 0°
- Житомир+14°... +5°
- Запоріжжя+14°... +5°
- Івано-Франківськ+16°... +1°
- Київ+14°... +5°
- Кіровоград+14°... +2°
- Луганськ+11°... 0°
- Луцьк+16°... +5°
- Львів+15°... +4°
- Миколаїв+16°... +5°
- Одеса+17°... +5°
- Полтава+11°... +5°
- Рівне+16°... +5°
- Сімферополь+14°... +5°
- Суми+10°... +3°
- Тернопіль+14°... +4°
- Харків+10°... +3°
- Херсон+16°... +4°
- Хмельницький+15°... +4°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+14°... +5°
- Чернівці+17°... +4°
Віргінія, США
+ 25 °
Невелика хмарністьПогода Стерлінг
Відчувається як:+25 °
Вологість:77 %
Тиск:765 мм
Вітер: 3.8 м/с
Ймовірність опадів:1 %
Схід:07:09
Захід18:46
Фаза місяця:
Стрічка новин