Карпати замело снігом: в горах утворилися півметрові замети (відео)

18:29, 4 жовтня 2018
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Хурделить тільки у високогір'ї, зокрема - на горі Піп Іван. Там тримається мороз.

Карпати замело снігом - в горах утворилися півметрові замети.

Про це йдеться у сюжеті ТСН. Хурделить тільки у високогір'ї, зокрема - на горі Піп Іван. Там тримається мороз. Стежки позамітало, а, оскільки сніг падає й досі, видимість дуже погана.

У канадському місті Калгарі випала рекордна кількість снігу (фото, відео)

Надзвичайники попереджають туристів: у гори вирушати лиш зі спеціальним спорядженням і обов'язково реєструватись у пошуково-рятувальних пунктах. 

Раніше повідомлялося, що у Карпатах намело 10-сантиметровий сніговий настил.

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