В Україні сьогодні без опадів, температура до +17° (карта)

08:09, 5 жовтня 2018
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Сьогодні по всій країні очікується мінлива хмарність.

Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН
Сьогодні в Україні без опадів / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня в Україні без опадів, температура до +17°.

Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє

На сході без опадів, температура до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.

На заході України без опадів. Температура до +17°.

У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +14°. У центрі без опадів, температура до +14°.

Прогноз на 5 жовтня / УНІАН
Прогноз на 5 жовтня / УНІАН

За народним прогнозом, 5 жовтня - Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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