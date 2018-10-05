В Україні сьогодні без опадів, температура до +17° (карта)
Сьогодні по всій країні очікується мінлива хмарність.
Згідно з даними Погода УНІАН, 5 жовтня в Україні без опадів, температура до +17°.
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На сході без опадів, температура до +13°. Жителів південних регіонів очікує мінлива хмарність. Температура до +17°.
На заході України без опадів. Температура до +17°.
У північних областях хмарно з проясненнями. Температура до +14°. У центрі без опадів, температура до +14°.
За народним прогнозом, 5 жовтня - Фотія. Якщо листя з берези ще не опало, то сніг ляже пізно; коли ж дерева залишилися без листя, то наприкінці січня буде тривала відлига.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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