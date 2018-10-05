У Києві сьогодні без опадів, температура вдень до +13°
Ввечері у столиці до +9°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 5 жовтня, у Києві без опадів, температура до +13°.
Синоптик розповіла, коли в Україні потепліє
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +13°, ввечері - до +9°. Вітер мінливий, до 4,4 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 07:01, а зайде в 18:30.
Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня в Україні без опадів, температура до +17°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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