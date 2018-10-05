Синоптики попереджають про заморозки в Україні

09:35, 5 жовтня 2018
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Температура повітря опуститься до 0-5°.

До України прийшли заморозки / tvc.ru
До України прийшли заморозки / tvc.ru

Протягом 5-6 жовтня майже по всій Україні очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі 0-5°.

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вночі 5-6 жовтня в Україні на поверхні ґрунту та місцями в повітрі заморозки 0-5°", - йдеться в повідомленні.

Україну накрили заморозки / Укргідрометцентр
Україну накрили заморозки / Укргідрометцентр

Раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, яка погода очікується в Україні найближчими днями. Так, 5 жовтня зберігатиметься прохолодна погода, а на вихідних очікується потепління. Зокрема, у Києві стовбчики термометрів піднімуться до +16...+18 градусів.

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