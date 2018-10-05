Землетрус в Індонезії: кількість жертв зросла до 1424 осіб

Очікується, що кількість загиблих ще зросте.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

Число жертв серії землетрусів і цунамі в Індонезії зросло до 1424 людей.

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Через поганий доступ до найбільш постраждалиих районів рятувальна операція проходить важко, передає Сіньхуа з посиланням на Національне пошуково-рятувальне управління країни.

Багато людей можуть перебувати в руїнах у місті Палу і в районах Донггала і Сигі.

"Багато доріг, що ведуть в постраждалі райони, були відрізані, тому складно доставити на місце важке обладнання", - повідомили в управлінні.

Очікується, що кількість загиблих зросте, оскільки є повідомлення про те, що сотні місцевих жителів все ще знаходяться під руїнами будинків. Зараз головний аеропорт провінції вже працює, а також відновлюються зв'язок, постачання електроенергії та палива.

Нагадаємо, на острові Сулавесі в Індонезії після землетрусу і цунамі прокинувся вулкан Сопутан.