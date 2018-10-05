Погода на вихідні: в Україну повернеться тепло і сонце (карта)

У західних областях у неділю потепліє до +23°.

На вихідних в Україні потепліє / фото УНІАН

На вихідних в Україні потепліє, по всій країні очікується сонячна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +17°. У неділю сонячно, +7°...+18°.

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У Львові завтра без опадів, вночі +8°, вдень +19°. У неділю ясно, +9°...+20°.

У Луцьку в суботу вночі +8°, вдень +19°, без опадів. У неділю вночі +9°, вдень +22°, мінлива хмарність.

У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +7°...+17°. У неділю до +18°, сонячно.

Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю +6°...+17°.

У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю +4°...+16°, сонячно.

Прогноз на 6 жовтня / УНІАН

Прогноз на 7 жовтня / УНІАН

У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+17°.

У Сімферополі завтра буде ясно, +5°...+16°. У неділю +7°...+20°, без опадів.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю мінлива хмарність, температура до +17°.

У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +3°, вдень +16°. У неділю температура до +17°, сонячно.

У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +17°. У неділю +4°...+18°, без опадів.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +16°. У неділю мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +18°.

У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +5°, вдень +21°. У неділю сонячно, вночі +6°, вдень до +23°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю температура до +23°, хмарно з проясненнями.

У Сваляві завтра буде сонячно, +18°, в неділю без опадів, температура повітря +6° ...+19°.

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