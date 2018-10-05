Погода на вихідні: в Україну повернеться тепло і сонце (карта)
У західних областях у неділю потепліє до +23°.
На вихідних в Україні потепліє, по всій країні очікується сонячна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці без опадів, температура повітря вночі +7°, вдень +17°. У неділю сонячно, +7°...+18°.
В Україні сьогодні без опадів, температура до +17° (карта)
У Львові завтра без опадів, вночі +8°, вдень +19°. У неділю ясно, +9°...+20°.
У Луцьку в суботу вночі +8°, вдень +19°, без опадів. У неділю вночі +9°, вдень +22°, мінлива хмарність.
У Вінниці в суботу без опадів, температура повітря +7°...+17°. У неділю до +18°, сонячно.
Одеситам на вихідних обіцяють мінливу хмарність. У суботу температура вночі +8°, вдень +18°. У неділю +6°...+17°.
У Харкові в суботу без опадів, температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю +4°...+16°, сонячно.
У Дніпрі в суботу без опадів. Температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю хмарно з проясненнями, температура повітря +5°...+17°.
У Сімферополі завтра буде ясно, +5°...+16°. У неділю +7°...+20°, без опадів.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють сонячну погоду, температура вночі +5°, вдень +16°. У неділю мінлива хмарність, температура до +17°.
У Краматорську в суботу без опадів, температура вночі +3°, вдень +16°. У неділю температура до +17°, сонячно.
У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +17°. У неділю +4°...+18°, без опадів.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +16°. У неділю мінлива хмарність, вночі +1°, вдень +18°.
У Моршині на Львівщині в суботу без опадів, вночі +5°, вдень +21°. У неділю сонячно, вночі +6°, вдень до +23°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю температура до +23°, хмарно з проясненнями.
У Сваляві завтра буде сонячно, +18°, в неділю без опадів, температура повітря +6° ...+19°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
- Вінниця+17°... +7°
- Дніпро+16°... +4°
- Донецьк+16°... +2°
- Житомир+18°... +8°
- Запоріжжя+16°... +5°
- Івано-Франківськ+20°... +4°
- Київ+17°... +7°
- Кіровоград+17°... +4°
- Луганськ+17°... +3°
- Луцьк+19°... +8°
- Львів+19°... +8°
- Миколаїв+17°... +6°
- Одеса+18°... +8°
- Полтава+16°... +6°
- Рівне+19°... +7°
- Сімферополь+17°... +5°
- Суми+15°... +5°
- Тернопіль+17°... +5°
- Харків+16°... +5°
- Херсон+18°... +5°
- Хмельницький+17°... +6°
- Черкаси+16°... +5°
- Чернігів+17°... +6°
- Чернівці+20°... +5°