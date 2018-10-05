Місто Катанія на Сицилії накрила повінь (карта)
Затоплення викликали сильні зливи і град.
Місто Катання на італійському острові Сицилія постраждало від повені.
Греція постраждала від шторму "Зобра": троє людей зникли безвісти (відео)
Затоплення викликали сильні зливи і град. Затоплено магазини і кафе, а також офісну будівлу місцевого суду. Вода лилася, як з відра, мокрі і меблі, і документація, йдеться в сюжеті ТСН.
Метеорологи попереджають, що негода 5 жовтня може навіть погіршитися.
Річки замість вулиць і машини по дах у воді. Італійський місто Катання накрили масштабні повені
Нагадаємо, тайфун "Трамі", який накрив берег японської префектури Вакаяма, викликав сильні дощі та вітер. У результаті двоє людей загинули, одна зникла безвісти, більше ста постраждали.
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