Місто Катанія на Сицилії накрила повінь (карта)

13:55, 5 жовтня 2018
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Затоплення викликали сильні зливи і град.

Катання затопило / www.seguonews.it
Катання затопило / www.seguonews.it

Місто Катання на італійському острові Сицилія постраждало від повені.

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Затоплення викликали сильні зливи і град. Затоплено магазини і кафе, а також офісну будівлу місцевого суду. Вода лилася, як з відра, мокрі і меблі, і документація, йдеться в сюжеті ТСН.

Метеорологи попереджають, що негода 5 жовтня може навіть погіршитися.

Нагадаємо, тайфун "Трамі", який накрив берег японської префектури Вакаяма, викликав сильні дощі та вітер. У результаті двоє людей загинули, одна зникла безвісти, більше ста постраждали.

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Місто Катанія на Сицилії накрила повінь (карта) Місто Катанія на Сицилії накрила повінь (карта)
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