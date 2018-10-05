Місто Катанія на Сицилії накрила повінь (карта)

Затоплення викликали сильні зливи і град.

Катання затопило / www.seguonews.it

Місто Катання на італійському острові Сицилія постраждало від повені.

Читайте також Греція постраждала від шторму "Зобра": троє людей зникли безвісти (відео)

Затоплення викликали сильні зливи і град. Затоплено магазини і кафе, а також офісну будівлу місцевого суду. Вода лилася, як з відра, мокрі і меблі, і документація, йдеться в сюжеті ТСН.

Метеорологи попереджають, що негода 5 жовтня може навіть погіршитися.

Нагадаємо, тайфун "Трамі", який накрив берег японської префектури Вакаяма, викликав сильні дощі та вітер. У результаті двоє людей загинули, одна зникла безвісти, більше ста постраждали.