На Китай насувається тайфун "Конг-рей"

Тайфун принесе з собою дощі і сильний вітер.

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У Китаї оголосили "синє" попередження через наближення тайфуну "Конг-рей", який повинен принести сильний вітер у деякі райони на півдні країни.

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Вранці 5 жовтня тайфун знаходився в 215 км на південний захід від міста Наха японської префектури Окінава. За прогнозами, він продовжить рухатися в північному напрямку зі швидкістю 25 км/год і, швидше за все, втратить свою силу в суботу вранці, передає Xinhua.

Очікується, що 5-6 жовтня через тайфун у провінціях Цзянсу, Чжецзян і на Тайвані буде дути сильний вітер, прийдуть холодні повітряні маси.

Нагадаємо, тайфун "Трами", який накрив берег японської префектури Вакаяма, викликав сильні дощі та вітер. У результаті дві людини загинули, одна зникла безвісти, більше ста постраждали.