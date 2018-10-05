У п'яти областях України зберігається пожежна небезпека

Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 5-8 жовтня у п'яти областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Читайте також Погода на вихідні: в Україну повернеться тепло і сонце (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5-8 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Пожежна небезпека зберігається у п'яти областях / Укргідрометцентр

Нагадаємо, протягом 5-6 жовтня майже по всій Україні очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі 0-5°.