У п'яти областях України зберігається пожежна небезпека

16:04, 5 жовтня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 5-8 жовтня у п'яти областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"5-8 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.

Пожежна небезпека зберігається у п'яти областях / Укргідрометцентр
Пожежна небезпека зберігається у п'яти областях / Укргідрометцентр

Нагадаємо, протягом 5-6 жовтня майже по всій Україні очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі 0-5°.

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