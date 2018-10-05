У п'яти областях України зберігається пожежна небезпека
Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.
Протягом 5-8 жовтня у п'яти областях України очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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Про це попереджає Український гідрометцентр.
"5-8 жовтня в Одеській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях утримається надзвичайна пожежна небезпека", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом 5-6 жовтня майже по всій Україні очікуються заморозки на ґрунті та в повітрі 0-5°.
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