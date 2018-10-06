Стихійне лихо в Індонезії: кількість жертв перевищила 1600 осіб (відео)

10:07, 6 жовтня 2018
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Людей ховають у братських могилах, оскільки поховання потрібно проводити швидко, щоб уникнути поширення інфекцій.

Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS
Наслідки землетрусу в Індонезії / REUTERS

Пошук жертв землетрусу і цунамі в Індонезії триває. На даний момент кількість жертв вже перевищила 1600 осіб.

Про це повідомив міністр-координатор з питань політики, юстиції та безпеки Індонезії Віранто, передає Detiknews.

За його словами, загинули щонайменше 1648 осіб. І щонайменше 563 людини ще не знайдені.

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Багато загиблих вже поховані. Людей ховають у братських могилах, так як поховання потрібно проводити швидко, що уникнути поширення інфекцій. На прохання родичів деяких жертв стихії ховають окремо.

Також Віранто повідомив, що пошукова операція триває, однак її терміни обмежені. Він зазначив, що по закінченню часу, виділеного на пошуки загиблих, ці райони будуть визнані місцем масового поховання.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня біля Індонезії стався землетрус магнітудою 7,5 балів, який спровокував цунамі. Кількість жертв стихії з кожним днем продовжує зростати.

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