Прогноз погоди: завтра вся Україна під владою "бабиного літа" (карта)
Прогноз погоди на 7 жовтня - опадів не очікується, а температура повітря подекуди підніметься навіть до +23.
Погода в Україні у неділю, 7 жовтня, буде сухою, теплою та сонячною – якраз ідеальною для активного чи спокійного відпочинку на природі.
Як інформує Укргідрометцентр, вночі все ж можливі місцями заморозки, проте вдень в усіх без винятку областях України буде сухо та сонячно.
Опадів не очікується, а температура повітря подекуди підніметься навіть до +23.
У Києві 7 жовтня також тепло і без дощу.
Погода на вихідні: в Україну повернеться тепло і сонце (карта)
Прогноз погоди на неділю, 7 жовтня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +21…+23
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +20…+22
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +21…+23
Рівне – +19…+21
Житомир – +19…+21
Вінниця – +17…+19
Одеса – +15…+17
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +18…+20
Кропивницький – +18…+20
Черкаси – +17…+19
Чернігів – +16…+18
Суми – +16…+18
Полтава – +17…+19
Дніпро – +18…+20
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +17…+19
Луганськ – +17…+19
Харків – +17…+19
Київ – +17…+19
Погода в Україні
- Вінниця+20°... +9°
- Дніпро+19°... +5°
- Донецьк+19°... +5°
- Житомир+19°... +9°
- Запоріжжя+20°... +7°
- Івано-Франківськ+18°... +8°
- Київ+20°... +9°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+18°... +7°
- Луцьк+14°... +5°
- Львів+15°... +6°
- Миколаїв+19°... +5°
- Одеса+20°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+15°... +4°
- Сімферополь+20°... +8°
- Суми+18°... +8°
- Тернопіль+17°... +7°
- Харків+18°... +6°
- Херсон+21°... +6°
- Хмельницький+17°... +5°
- Черкаси+18°... +6°
- Чернігів+20°... +7°
- Чернівці+19°... +9°