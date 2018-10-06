Прогноз погоди: завтра вся Україна під владою "бабиного літа" (карта)

Прогноз погоди на 7 жовтня - опадів не очікується, а температура повітря подекуди підніметься навіть до +23.

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Погода в Україні у неділю, 7 жовтня, буде сухою, теплою та сонячною – якраз ідеальною для активного чи спокійного відпочинку на природі.

Як інформує Укргідрометцентр, вночі все ж можливі місцями заморозки, проте вдень в усіх без винятку областях України буде сухо та сонячно.

Опадів не очікується, а температура повітря подекуди підніметься навіть до +23.

У Києві 7 жовтня також тепло і без дощу.

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Прогноз погоди на неділю, 7 жовтня, у містах України:

Ужгород – +19…+21

Львів – +21…+23

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +21…+23

Рівне – +19…+21

Житомир – +19…+21

Вінниця – +17…+19

Одеса – +15…+17

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +18…+20

Кропивницький – +18…+20

Черкаси – +17…+19

Чернігів – +16…+18

Суми – +16…+18

Полтава – +17…+19

Дніпро – +18…+20

Запоріжжя – +17…+19

Донецьк – +17…+19

Луганськ – +17…+19

Харків – +17…+19

Київ – +17…+19