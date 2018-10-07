Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +23 (карта)
У Києві без опадів, удень до +19.
Погода сьогодні, 7 жовтня 2018 року, на всій території України буде сонячною і без опадів, температура повітря прогріється до +23.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди в регіонах на сьогодні
За даними українських синоптиків, на заході України температура повітря вдень від +18 до +23, вночі від +5 до +10. На півночі температура вдень від +16 до +19, вночі від +5 до +8. У центрі без опадів, вдень від +17 до +20, вночі до +8. У східних регіонах сонячно, денна температура становитиме від +17 до +19, вночі до +6.
На півдні сонячно, вдень від +15 до +19, вночі від +3 до +13. У Криму також без опадів, вдень до +20, вночі до +7.
Погода в Києві на сьогодні
У столиці України 7 жовтня дощів не очікується, вдень від +17 до +19, вночі від +6 до +8. Вітер південний, 3-8 м/с.
Погода в Україні
- Вінниця+20°... +9°
- Дніпро+19°... +5°
- Донецьк+19°... +5°
- Житомир+19°... +9°
- Запоріжжя+20°... +7°
- Івано-Франківськ+18°... +8°
- Київ+20°... +9°
- Кіровоград+18°... +3°
- Луганськ+18°... +7°
- Луцьк+14°... +5°
- Львів+15°... +6°
- Миколаїв+19°... +5°
- Одеса+20°... +6°
- Полтава+18°... +6°
- Рівне+15°... +4°
- Сімферополь+20°... +8°
- Суми+18°... +8°
- Тернопіль+17°... +7°
- Харків+18°... +6°
- Херсон+21°... +6°
- Хмельницький+17°... +5°
- Черкаси+18°... +6°
- Чернігів+20°... +7°
- Чернівці+19°... +9°