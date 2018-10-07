Погода на сьогодні: в Україні без опадів, температура до +23 (карта)

У Києві без опадів, удень до +19.

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Погода сьогодні, 7 жовтня 2018 року, на всій території України буде сонячною і без опадів, температура повітря прогріється до +23.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними українських синоптиків, на заході України температура повітря вдень від +18 до +23, вночі від +5 до +10. На півночі температура вдень від +16 до +19, вночі від +5 до +8. У центрі без опадів, вдень від +17 до +20, вночі до +8. У східних регіонах сонячно, денна температура становитиме від +17 до +19, вночі до +6.

На півдні сонячно, вдень від +15 до +19, вночі від +3 до +13. У Криму також без опадів, вдень до +20, вночі до +7.

Прогноз погоди на 7 жовтня

Погода в Києві на сьогодні

У столиці України 7 жовтня дощів не очікується, вдень від +17 до +19, вночі від +6 до +8. Вітер південний, 3-8 м/с.